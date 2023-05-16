Уничтожено больше роты окупантов и 18 единиц техники: генерал Тарнавский — о тяжелых боях в Донецкой области

Оккупанты только за сутки предприняли 22 попытки атаки позиций ВСУ.

Генерал Александр Тарнавский рассказал об уничтожении роты оккупантов и их техники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там россияне постоянно атакуют, пытаясь прорвать оборону.

Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский написал на своем телеграмм-канале.

Россияне сосредотачивают большие усилия на ведении наступательных операций в Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за сутки оккупанты 22 раза атаковали позиции ВСУ. Генерал Тарнавский сообщил, что захватчики не имели успехов и отошли.

ВСУ же за сутки уничтожили больше роты окупантов, среди которых ликвидированы и ранены. Также украинские защитники уничтожили 18 единиц российской техники.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожено и повреждено 18 единиц вооружения и военной техники противника", — сообщил генерал ВСУ.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска в течение нескольких дней освободили от врага около 20 кв. км на севере и юге пригорода Бахмута, однако россияне продвигаются в самом городе.

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