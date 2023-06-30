Уничтожено еще полтысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожено еще одно враждебное средство ПВО.
По состоянию на утро 30 июня 2023 года ВСУ уничтожили 228 340 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 560 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 228 340 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 4041 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7863 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 4127 (+11) ед,
- РСЗО — 630 (+3) ед,
- средства ПВО — 389 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3519 (+6),
- крылатые ракеты — 1261 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6785 (+5) ед,
- специальная техника – 569 (+0).
Напомним, начались 492 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 31 боевое столкновение.