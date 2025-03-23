Уничтожено многие техники: Воздушные силы ударили по роте обеспечения армии РФ на Херсонщине

Враг понес серьезные потери благодаря филигранной работе наших пилотов.
В пятницу, 21 марта, Воздушные силы ВСУ нанесли удар и уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Днепрянах, на ТОТ Херсонской области. Уничтожены вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
"Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе", — говорится в сообщении.
Напомним, за последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1470 солдат.
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