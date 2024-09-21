Уничтожено не менее 2 тыс. тонн боеприпасов: ВСУ мощно поразили два военных арсенала РФ

Ночью против 21 сентября Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Речь идет об арсенале "Тихорецк" в Краснодарском крае и по 23-му арсеналу в Тверской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил России.

"Ночью нанесен огневой поражение по арсеналу "Тихорецк", что в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, доставивший не менее двух тысяч тонн боеприпасов. В частности, из Северной Кореи. Кроме того, атакована радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Этой ночью также СБУ нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления Минобороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьский, что в Тверской области. В результате ударов возник пожар, фиксируется детонация в районах обоих военных арсеналов.

"Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, утром 21 сентября в России заявили об атаке 101 беспилотника. Якобы все БПЛА уничтожило российское ПВО. В частности, 54 – над территорией Брянской области, 18 – в Краснодарском крае и три – в Тверской.

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