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Уничтожено почти полтысячи россиян: Генштаб назвал потери РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Уничтожено почти полтысячи россиян: Генштаб назвал потери РФ

Фото: Associated Press

Также враг потерял одно средство ПВО.

По состоянию на 30 сентября 2023 года ВСУ уничтожили 278 130 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 278 130 (+470) человек,
  • боевых бронированных машин – 8984 (+12) ед.,
  • артиллерийских систем – 6447(+38) ед.,
  • РСЗО – 796 (+2) ед.,
  • средств ПВО – 537 (+1) ед.,
  • самолетов – 315 (+0) ед.,
  • вертолетов – 316 (+0) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 5006 (+15) ед.,
  • крылатых ракет – 1529 (+0) ед.,
  • кораблей/катеров – 20 (+0) ед.,
  • подлодок – 1 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8854 (+18) ед.,
  • специальной техники – 932 (+2) ед.

Как сообщалось, британская разведка поразила цифрой потерь армией РФ самолетов в войне. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла в боях около 90 воздушных судов.

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Дата публикации
Просмотры
823
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