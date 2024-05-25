Уничтожено полмиллиона оккупантов: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Россияне потеряли еще 15 танков и два РСЗО.

По состоянию на утро 25 мая 2024 года ВСУ уничтожили 500 080 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 500 080 (+1140) человек,

танков — 7650 (+15) ед,

боевых бронированных машин — 14786 (+11) ед,

артиллерийских систем — 12929 (+27) ед,

РСЗО — 1082 (+2) ед,

средства ПВО — 814 (+1) ед,

самолетов — 356 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня -10414 (+4),

крылатые ракеты – 2209 (+0),

корабли /катера — 27 (+0) ед,

подлодки — - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 17608 (+39) ед,

специальная техника – 2104 (+3).

Как сообщалось, ВСУ поразили С-400 армии РФ в Донецкой области. По предварительным данным Defense Express, уничтожены две пусковые, еще одна повреждена, РЛС 96Л6 и пункт управления – уничтожены.

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