Уничтожено полмиллиона оккупантов: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Россияне потеряли еще 15 танков и два РСЗО.
По состоянию на утро 25 мая 2024 года ВСУ уничтожили 500 080 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 500 080 (+1140) человек,
- танков — 7650 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 14786 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 12929 (+27) ед,
- РСЗО — 1082 (+2) ед,
- средства ПВО — 814 (+1) ед,
- самолетов — 356 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня -10414 (+4),
- крылатые ракеты – 2209 (+0),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17608 (+39) ед,
- специальная техника – 2104 (+3).
Как сообщалось, ВСУ поразили С-400 армии РФ в Донецкой области. По предварительным данным Defense Express, уничтожены две пусковые, еще одна повреждена, РЛС 96Л6 и пункт управления – уничтожены.