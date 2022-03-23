Уничтожено полсотни российских военных: оккупанты терпят существенные потери на Запорожье

Десять захватчиков попали в плен.

Защитники Запорожской области за прошедшие сутки, а также ночью на 23 марта нанесли существенные потери российским оккупантам.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

По его словам, уничтожены 50 военнослужащих Российской Федерации, а десять оккупантов взяли в плен. Кроме того, уничтожена одна боевая машина пехоты и пять бронетранспортеров. Кроме того, один бронетранспортер был захвачен.

"Силы обороны Запорожского края героически противостоят врагу уже 28 дней подряд", — подчеркнул Арефьев.

Как сообщалось, российские оккупанты терпят потери на Запорожье: уничтожен командно-наблюдательный пункт врага. Во вторник, 22 марта, воины-зенитчики одной из бригад Вооруженных сил Украины нанесли повреждение очередному вражескому боевому вертолю К-52 и нанесли прицельные удары по колоннам автомобильной техники с личным составом российских оккупационных войск.

Читайте также: