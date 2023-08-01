Уничтожено полтысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Враг потери еще пять танков и десять дронов.

По состоянию на 1 августа 2023 года ВСУ уничтожили 246 690 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 500 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 246 690 (+500) человек ликвидировано,

танков — 4216 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 8205 (+17) ед,

артиллерийских систем — 4839 (+23) ед,

РСЗО — 699 (+0) ед,

средства ПВО — 462 (+2) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4027 (+10),

крылатые ракеты – 1347 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7324 (+32) ед,

специальная техника – 718 (+3).

Напомним, начались 524 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Генштаб в утренней сводке сообщил, что ВСУ наступают в двух направлениях и закрепляются на рубежах. Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

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