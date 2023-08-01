Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Уничтожено полтысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
565
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Уничтожено полтысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на 1 августа 2022-го уничтожено почти 247 тыс. окупантов. / Фото: Associated Press

Враг потери еще пять танков и десять дронов.

По состоянию на 1 августа 2023 года ВСУ уничтожили 246 690 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 500 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 246 690 (+500) человек ликвидировано,
  • танков — 4216 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8205 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 4839 (+23) ед,
  • РСЗО — 699 (+0) ед,
  • средства ПВО — 462 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4027 (+10),
  • крылатые ракеты – 1347 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7324 (+32) ед,
  • специальная техника – 718 (+3).

Напомним, начались 524 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Генштаб в утренней сводке сообщил, что ВСУ наступают в двух направлениях и закрепляются на рубежах. Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
565
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация