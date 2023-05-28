Уничтожено рекордное количество дронов: в ВСУ назвали цели ночной российской атаки

Зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54.
В ночь на 28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного и южного направления.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Всего зафиксировано пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54. Украинские военные уничтожили 52 вражеских беспилотника.
Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и критическую инфраструктуру государства в центральных регионах, в частности Киевской области.
"Здесь в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" уничтожено большинство ударных дронов. Также к отражению атаки были привлечены силы и средства Воздушных командований "Юг" и "Запад" Воздушных Сил ВС Украины. Была привлечена также противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, этой ночью столица подверглась массированной атаке дронов-камикадзе, в Киеве и области работали силы противовоздушной обороны.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя массированную атаку дронов-камикадзе на Киев, выразил убеждение, что ответственность для врага обязательно наступит.
"Они проиграют, а мы победим и накажем", — подчеркнул Ермак.
Читайте также: