Уничтожено рекордное количество дронов: в ВСУ назвали цели ночной российской атаки

В ночь на 28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного и южного направления.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Всего зафиксировано пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54. Украинские военные уничтожили 52 вражеских беспилотника.

Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и критическую инфраструктуру государства в центральных регионах, в частности Киевской области.

"Здесь в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" уничтожено большинство ударных дронов. Также к отражению атаки были привлечены силы и средства Воздушных командований "Юг" и "Запад" Воздушных Сил ВС Украины. Была привлечена также противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью столица подверглась массированной атаке дронов-камикадзе, в Киеве и области работали силы противовоздушной обороны.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя массированную атаку дронов-камикадзе на Киев, выразил убеждение, что ответственность для врага обязательно наступит.

"Они проиграют, а мы победим и накажем", — подчеркнул Ермак.

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