Уничтожено уже более 190 тысяч российских солдат: данные Генштаба о новых потерях РФ

За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили 21 ракету врага и четыре дрона.
С 24 февраля 2022-го по 29 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 190 040 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личного состава – около 190 040 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 3697 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7184 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2908 (+3) ед,
- РСЗО — 543 (+0) ед,
- средства ПВО — 294 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4),
- крылатые ракеты — 932 (+21),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5836 (+17) ед,
- специальная техника – 355 (+2).
Напомним, начались 430 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В целом за прошедшие сутки противник осуществил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Силы ПВО сбили 21 объект. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.