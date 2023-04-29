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Уничтожено уже более 190 тысяч российских солдат: данные Генштаба о новых потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Уничтожено уже более 190 тысяч российских солдат: данные Генштаба о новых потерях РФ

Потери армии РФ по состоянию на 29 апреля 2023 года составляют 190 040. / Фото: Associated Press

За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили 21 ракету врага и четыре дрона.

С 24 февраля 2022-го по 29 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 190 040 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личного состава – около 190 040 (+580) человек ликвидировано,
  • танков — 3697 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7184 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2908 (+3) ед,
  • РСЗО — 543 (+0) ед,
  • средства ПВО — 294 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4),
  • крылатые ракеты — 932 (+21),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5836 (+17) ед,
  • специальная техника – 355 (+2).

Напомним, начались 430 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В целом за прошедшие сутки противник осуществил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Силы ПВО сбили 21 объект. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
2320
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