Уничтожено уже более 190 тысяч российских солдат: данные Генштаба о новых потерях РФ

За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили 21 ракету врага и четыре дрона.

С 24 февраля 2022-го по 29 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 190 040 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личного состава – около 190 040 (+580) человек ликвидировано,

танков — 3697 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 7184 (+3) ед,

артиллерийских систем — 2908 (+3) ед,

РСЗО — 543 (+0) ед,

средства ПВО — 294 (+0) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4),

крылатые ракеты — 932 (+21),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5836 (+17) ед,

специальная техника – 355 (+2).

Напомним, начались 430 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В целом за прошедшие сутки противник осуществил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Силы ПВО сбили 21 объект. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Читайте также: