Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Уничтожены 550 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3279
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Уничтожены 550 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

По состоянию на 14 июля 2023 года ликвидировано 236 590 солдат армии Российской Федерации. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Уничтожены еще две ракеты и 31 беспилотник врага.

По состоянию на пятницу, 14 июля 2023 года, ВСУ уничтожили 236 590 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 550 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

  • личного состава — около 236 590 (+550) человек ликвидировано,
  • танков — 4097 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8008 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 4449 (+24) ед,
  • РСЗО — 680 (+2) ед,
  • средства ПВО — 423 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31),
  • крылатые ракеты — 1273 (+2),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7019 (+24) ед,
  • специальная техника – 662 (+10).

Напомним, начались 506 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне обстреляли Украину из авиации 52 раза в сутки. Россия в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3279
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация