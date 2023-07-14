Уничтожены 550 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Уничтожены еще две ракеты и 31 беспилотник врага.

По состоянию на пятницу, 14 июля 2023 года, ВСУ уничтожили 236 590 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 550 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава — около 236 590 (+550) человек ликвидировано,

танков — 4097 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 8008 (+9) ед,

артиллерийских систем — 4449 (+24) ед,

РСЗО — 680 (+2) ед,

средства ПВО — 423 (+2) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31),

крылатые ракеты — 1273 (+2),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7019 (+24) ед,

специальная техника – 662 (+10).

Напомним, начались 506 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне обстреляли Украину из авиации 52 раза в сутки. Россия в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

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