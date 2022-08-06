Уничтожены 6 складов и 3 командных пункта: ВСУ на юге нанесли существенные потери оккупантам

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно атаковали противника на южном фронте.
В течение пятницы, 5 августа, на юге Украины ВСУ уничтожили опорные и командные пункты оккупационных войск, склады боеприпасов и военную технику врага.
Об этом говорится в ночной сводке оперативного командования "Юг".
В Бериславском и Херсонском районах были нанесены 4 авиационных удара по скоплению противника, 2 опорным пунктам и складу боеприпасов. Ряд огневых задач выполнили также ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.
Подтвержденные потери врага составляют:
- 79 оккупантов;
- 4 танка Т-72;
- 2 самоходные гаубицы "Мста-С";
- 1 артустановка;
- 1 радиолокационная станция;
- 1 командно-штабная машина;
- 10 единиц бронированной техники;
- 11 единиц автомобильной техники.
Также были поражены 2 пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке, 1 командно-наблюдательный пункт вражеской батальонной тактической группы в Брускинском и район сосредоточения вооружения и техники в Олешках. Уничтожены 6 складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.
Окончательные потери врага уточняются.
Напомним, украинская боевая авиация 5 августа нанесла самый массированный за всю войну удар по российским оккупантам в Херсонской области.
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