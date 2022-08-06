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Уничтожены 6 складов и 3 командных пункта: ВСУ на юге нанесли существенные потери оккупантам

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Уничтожены 6 складов и 3 командных пункта: ВСУ на юге нанесли существенные потери оккупантам

Воздушные силы ВСУ

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно атаковали противника на южном фронте.

В течение пятницы, 5 августа, на юге Украины ВСУ уничтожили опорные и командные пункты оккупационных войск, склады боеприпасов и военную технику врага.

Об этом говорится в ночной сводке оперативного командования "Юг".

В Бериславском и Херсонском районах были нанесены 4 авиационных удара по скоплению противника, 2 опорным пунктам и складу боеприпасов. Ряд огневых задач выполнили также ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

Подтвержденные потери врага составляют:

  • 79 оккупантов;
  • 4 танка Т-72;
  • 2 самоходные гаубицы "Мста-С";
  • 1 артустановка;
  • 1 радиолокационная станция;
  • 1 командно-штабная машина;
  • 10 единиц бронированной техники;
  • 11 единиц автомобильной техники.

Также были поражены 2 пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке, 1 командно-наблюдательный пункт вражеской батальонной тактической группы в Брускинском и район сосредоточения вооружения и техники в Олешках. Уничтожены 6 складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

Окончательные потери врага уточняются.

Напомним, украинская боевая авиация 5 августа нанесла самый массированный за всю войну удар по российским оккупантам в Херсонской области.

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