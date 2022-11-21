Уничтожены целые улицы: в Николаевской области освобожденные села поражают разрухой

Но даже туда уже начали возвращаться люди, чтобы срочно браться за восстановление.

Без света, воды и связи – так выглядят недавно освобожденные населенные пункты Николаевщины. После долгих месяцев оккупации там перебито электроснабжение, кое-где полностью уничтожена инфраструктура, мины. И даже несмотря на это – местные пытаются возвращаться дома и готовиться к зиме.

Дорога в село Новогригоровка усеяна кратерами от ракет, на обочине груды отстрелянных гильз, оборванные провода. С футбольного поля около школы торчат остатки кассетных боеприпасов.

В самом селе очень много разбитых домов, оно буквально выжжено. Во время российской оккупации в окрестностях села продолжались ожесточенные бои. Местные тогда уехали, сейчас понемногу возвращаются назад. Дома разрушены, некоторым приходится зимовать в сарае, пока дом отстроится. На сельской улице "Мира" не уцелел ни один дом. У местной жительницы Тамары уцелели стены, поэтому наспех ремонтируют крышу. На ее постели ночевали оккупанты, а когда отходили, вынесли из дома все ценное.

Не уцелела от оккупантов даже местная церковь – что не украли, заливает водой дырявую крышу.

Чтобы помочь местным, сюда приезжают волонтеры с продовольственными наборами.

Вернувшись из эвакуации, люди в полях ищут скот. Уезжая ее было не забрать, поэтому выпускали в поля.

"Там на поле 50 коров с телятами. Наши коровы, из нашего села. И они на поле, а на поле не зайдешь, потому что там кто его знает, может мины где?", — говорят местные.

Работы в деоккупированных селах немало, поэтому люди собираются: кто-то ищет материалы, кто-то собирает деньги, кто-то волонтерит сам.

"У нас раньше и школа и садик, церковь и клуб были. Были толоки, убирали. Сейчас у некоторых опускаются руки, я тоже так делал, а сейчас думаю, надо же. Если просто сидеть и ждать, так ничего не будет. Понятно, что война еще не закончилась, но нужно спасать то, что есть", – говорит местный житель.

Напомним, в Луганской области, освобожденные от оккупантов села почти разрушены, на дорогах стоят брошенные автомобили с чемоданами.

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