Уничтожены четыре ЗРК и РЭБ россиян: точная работа дронов на фронте – видео

Контрразведчики СБУ с помощью дронов продолжают уничтожать россиян и их технику.

Прессслужба СБУ показала уничтожение зенитно-ракетных комплексов "БУК-М1" и "ТОР-2М".

"Один "ТОР" пытался сбить наш дрон-камикадзе. Но пилот сохранил дрон – в ручном режиме отвел от ракеты, а затем "захватил" цель и догнал вражеский ЗРК, который хотел сбежать", - говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы подразделения "отминусовали" еще и три САУ "Нона", три БМП, два танка, станцию ​​РЭБ и фортификационные сооружения противника.

Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ скорректировали огонь и уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения, среди которых: семь танков, шесть "Градов" и шесть САУ, 11 пушек, 21 бронемашина и другая техника.

Напомним, по состоянию на 3 июня 2023 года ВСУ уничтожили 209 470 солдат армии Российской Федерации.

Три САУ, три БМП, два танка и станция РЭБ: контрразведчики показали ювелирную работу дронов

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