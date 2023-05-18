Уничтожены дома, погибший и раненые: показали фото ракетных ударов по селу под Харьковом

Оккупанты полностью уничтожили два жилых дома.
Российская оккупационная армия в четверг, 18 мая, ракетами обстреляла село Циркуны под Харьковом. На месте трагедии погиб 52-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Оккупационная армия ориентировочно в 14:52 ударила ракетами по селу, расположенному возле Харькова. Захватчики полностью уничтожили два жилых дома, повредили 13 домов местных жителей и 14 хозяйственных помещений.
Также на месте трагедии погиб 52-летний житель Циркунов. Еще двоих мужчин госпитализировали, у них травмы разной сложности.
Напомним, в Харькове в четверг, 18 мая, прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.
Впоследствии сообщили, что оккупанты попали в жилой дом в селе Циркуны. На месте трагедии погиб человек.
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