Уничтожены дома, погибший и раненые: показали фото ракетных ударов по селу под Харьковом

Российская оккупационная армия в четверг, 18 мая, ракетами обстреляла село Циркуны под Харьковом. На месте трагедии погиб 52-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупационная армия ориентировочно в 14:52 ударила ракетами по селу, расположенному возле Харькова. Захватчики полностью уничтожили два жилых дома, повредили 13 домов местных жителей и 14 хозяйственных помещений.

Россияне 18 мая нанесли ракетный удар по деревне под Харьковом. / Фото: Олег Синєгубов

Также на месте трагедии погиб 52-летний житель Циркунов. Еще двоих мужчин госпитализировали, у них травмы разной сложности.

Россияне обстреляли деревню под Харьковом. / Фото: Олег Синєгубов

Последствия обстрелов российскими террористами села Циркуны. / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, в Харькове в четверг, 18 мая, прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.

Впоследствии сообщили, что оккупанты попали в жилой дом в селе Циркуны. На месте трагедии погиб человек.

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