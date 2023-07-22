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Уничтожены еще 640 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Уничтожены еще 640 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

По состоянию на 22 июля 2023 года уничтожено 241 330 окупантов РФ. / Фото: gettyimages.com

За сутки ликвидировано 11 дронов врага и восемь средств ПВО.

По состоянию на 22 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 241 330   солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 640 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава — около 241 330 (+640) человек ликвидировано,
  • танков — 4140 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 8096 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 4629 (+19) ед,
  • РСЗО — 693 (+1) ед,
  • средства ПВО — 448 (+8) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3944 (+11),
  • крылатые ракеты – 1298 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7159 (+14) ед,
  • специальная техника – 691 (+5).

Напомним, начались 514 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. Генштаб сообщил, что украинская авиация нанесла 14 ударов по скоплению врага и три – по зенитно-ракетным комплексам противника. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
7138
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