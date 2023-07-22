Уничтожены еще 640 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

За сутки ликвидировано 11 дронов врага и восемь средств ПВО.

По состоянию на 22 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 241 330 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 640 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

личного состава — около 241 330 (+640) человек ликвидировано,

личного состава — около 241 330 (+640) человек ликвидировано, танков — 4140 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 8096 (+16) ед,

артиллерийских систем — 4629 (+19) ед,

РСЗО — 693 (+1) ед,

средства ПВО — 448 (+8) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3944 (+11),

крылатые ракеты – 1298 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7159 (+14) ед,

специальная техника – 691 (+5).

Напомним, начались 514 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. Генштаб сообщил, что украинская авиация нанесла 14 ударов по скоплению врага и три – по зенитно-ракетным комплексам противника. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

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