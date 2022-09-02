Уничтожены колонны техники и склады оккупантов: взрывы гремят в Херсонской и Запорожской областях

Взрывы слышны вечером 2 августа в районе Антоновки Херсонской области – уже второй раз за день. Вероятно, там под "хлопок" попала вражеская военная техника.

Кроме того, нанесен удар по складу боеприпасов оккупантов на Запорожье.

Об этом сообщили в ВСУ.

"В районе Антоновки снова взрывы. Прожарка продолжается. В районе Токмака на Запорожье накрыли БК. Детонирует уже более 20 минут. В районе Новой Каховки минуснули вражескую колонну техники. Также, как и в районе Антоновки. Демилитаризация проходит успешно", — говорится в цепочке сообщений.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ отчитались, что в Херсоне и Энергодаре уничтожены три артсистемы российских войск, склад с боеприпасами и почти рота личного состава.

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