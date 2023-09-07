Уничтожены почти 270 тысяч захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Российские потери еще девять танков.

По состоянию на 7 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 266 900 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 266 900 (+610) человек,

танков — 4506 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 8703 (+21) ед,

артиллерийских систем — 5722 (+37) ед,

РСЗО — 753 (+5) ед,

средства ПВО — 506 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4541 (+22),

крылатые ракеты — 1455 (+8),

корабли /катера — 19 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8217 (+27) ед,

специальная техника – 859 (+7).

Как сообщалось, российские оккупанты жалуются на невозможность получить военный билет. В частности, в подразделениях УВ "Запад", действующих на Купянском направлении, учет мобилизованных военнослужащих ведется формально без надлежащего контроля.

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