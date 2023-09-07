Уничтожены почти 270 тысяч захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Российские потери еще девять танков.
По состоянию на 7 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 266 900 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 266 900 (+610) человек,
- танков — 4506 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 8703 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 5722 (+37) ед,
- РСЗО — 753 (+5) ед,
- средства ПВО — 506 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4541 (+22),
- крылатые ракеты — 1455 (+8),
- корабли /катера — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8217 (+27) ед,
- специальная техника – 859 (+7).
Как сообщалось, российские оккупанты жалуются на невозможность получить военный билет. В частности, в подразделениях УВ "Запад", действующих на Купянском направлении, учет мобилизованных военнослужащих ведется формально без надлежащего контроля.