Уничтожены почти 400 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

оккупанты потеряли еще один танк и 11 артсистем.

По состоянию на 29 июля 2023 года ВСУ уничтожили 245 220 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 390 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

личного состава — около 245 220 (+390) человек ликвидировано,

танков — 4191 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 8167 (+6) ед,

артиллерийских систем — 4786 (+11) ед,

РСЗО — 698 (+0) ед,

средства ПВО — 458 (+0) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+0),

крылатые ракеты – 1347 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7247 (+7) ед,

специальная техника – 710 (+1).

Как сообщалось, начались 521 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В утренней сводке Генштаба рассказали о ситуации на фронте. В частности, известно, что в течение суток произошло 27 боевых столкновений.

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