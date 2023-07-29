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Уничтожены почти 400 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Уничтожены почти 400 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на 29 июля 2023 уничтожено более 245 тыс. оккупантов. / Фото: Associated Press

оккупанты потеряли еще один танк и 11 артсистем.

По состоянию на 29 июля 2023 года ВСУ уничтожили 245 220   солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 390 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава — около 245 220 (+390) человек ликвидировано,
  • танков — 4191 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 8167 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 4786 (+11) ед,
  • РСЗО — 698 (+0) ед,
  • средства ПВО — 458 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+0),
  • крылатые ракеты – 1347 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7247 (+7) ед,
  • специальная техника – 710 (+1).

Как сообщалось, начались 521 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В утренней сводке Генштаба рассказали о ситуации на фронте. В частности, известно, что в течение суток произошло 27 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
4944
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