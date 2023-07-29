Уничтожены почти 400 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

оккупанты потеряли еще один танк и 11 артсистем.
По состоянию на 29 июля 2023 года ВСУ уничтожили 245 220 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 390 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника армии РФ:
- личного состава — около 245 220 (+390) человек ликвидировано,
- танков — 4191 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 8167 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 4786 (+11) ед,
- РСЗО — 698 (+0) ед,
- средства ПВО — 458 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+0),
- крылатые ракеты – 1347 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7247 (+7) ед,
- специальная техника – 710 (+1).
Как сообщалось, начались 521 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В утренней сводке Генштаба рассказали о ситуации на фронте. В частности, известно, что в течение суток произошло 27 боевых столкновений.