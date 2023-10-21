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Уничтожены почти 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Уничтожены почти 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

По состоянию на 21 октября РФ лишилась почти 293 тыс. солдат. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 16 танков и 5 артсистем.

По состоянию на 21 октября 2023 г. ВСУ уничтожили  292 850 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 790 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около/ about 292 850 (+790) человек,
  • танков — 5063 (+16) ед.
  • боевых бронированных машин — 9612 (+55) ед,
  • артиллерийских систем — 7017 (+5) ед,
  • РСЗО — 822 (+0) ед,
  • средства ПВО — 548 (+0) ед,
  • самолетов — 320 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5330 (+4),
  • крылатые ракеты – 1535 (+0),
  • корабли /катера — 20 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9391 (+21) ед,
  • специальная техника – 990 (+5).

Напомним, в результате удара ATACMS по аэродромам вблизи Луганска и Бердянска российская оккупационная армия могла потери примерно 15 вертолетов. Чтобы сделать выводы о вратах противника, специалисты проанализировали последние спутниковые снимки от Planet Labs, обнародованные в Сети.

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Дата публикации
Просмотры
738
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