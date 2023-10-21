Уничтожены почти 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Россияне потеряли еще 16 танков и 5 артсистем.
По состоянию на 21 октября 2023 г. ВСУ уничтожили 292 850 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 790 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около/ about 292 850 (+790) человек,
- танков — 5063 (+16) ед.
- боевых бронированных машин — 9612 (+55) ед,
- артиллерийских систем — 7017 (+5) ед,
- РСЗО — 822 (+0) ед,
- средства ПВО — 548 (+0) ед,
- самолетов — 320 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5330 (+4),
- крылатые ракеты – 1535 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9391 (+21) ед,
- специальная техника – 990 (+5).
Напомним, в результате удара ATACMS по аэродромам вблизи Луганска и Бердянска российская оккупационная армия могла потери примерно 15 вертолетов. Чтобы сделать выводы о вратах противника, специалисты проанализировали последние спутниковые снимки от Planet Labs, обнародованные в Сети.