Уничтожены почти тысяча оккупантов и много техники: Генштаб отчитался об успехах ВСУ

Россия за последние сутки потеряла 980 своих военных, а всего за время полномасштабного вторжения в Украину – около 394 270.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 394 270 (+980) человек

танков ‒ 6394 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 11942 (+21)

артиллерийских систем – 9459 (+24)

РСЗО – 981

средства ПВО ‒ 666

самолетов – 332

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7235 (+26)

крылатые ракеты ‒ 1881 корабли /катера ‒ 24

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 12579 (+28)

специальная техника ‒ 1512 (+3)

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.

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