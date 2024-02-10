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Уничтожены почти тысяча оккупантов и много техники: Генштаб отчитался об успехах ВСУ

Уничтожены почти тысяча оккупантов и много техники: Генштаб отчитался об успехах ВСУ

ВСУ ликвидируют оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Россия за последние сутки потеряла 980 своих военных, а всего за время полномасштабного вторжения в Украину – около 394 270.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 394 270 (+980) человек
  • танков ‒ 6394 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 11942 (+21)
  • артиллерийских систем – 9459 (+24)
  • РСЗО – 981
  • средства ПВО ‒ 666
  • самолетов – 332
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7235 (+26)
  • крылатые ракеты ‒ 1881 корабли /катера ‒ 24
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12579 (+28)
  • специальная техника ‒ 1512 (+3)

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.

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