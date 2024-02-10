Уничтожены почти тысяча оккупантов и много техники: Генштаб отчитался об успехах ВСУ

Захватчики несут потери на поле боя.
Россия за последние сутки потеряла 980 своих военных, а всего за время полномасштабного вторжения в Украину – около 394 270.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 394 270 (+980) человек
- танков ‒ 6394 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 11942 (+21)
- артиллерийских систем – 9459 (+24)
- РСЗО – 981
- средства ПВО ‒ 666
- самолетов – 332
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7235 (+26)
- крылатые ракеты ‒ 1881 корабли /катера ‒ 24
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 12579 (+28)
- специальная техника ‒ 1512 (+3)
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.
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