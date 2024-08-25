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Уничтожены сотни оккупантов и много техники: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

Уничтожены сотни оккупантов и много техники: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

ВСУ наносят урон врагу на поле боя.

Россия в результате полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 607 680 своих военных, в том числе 1190 – за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро 25 августа привел Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 25.02.22 по 25.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 607 680 (+1190) человек
  • танков ‒ 8547 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 16631 (+11)
  • артиллерийских систем – 17396 (+47)
  • РСЗО – 1171 (+2)
  • средства ПВО – 936 (+1)
  • самолетов – 367
  • вертолетов – 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14095 (+31)
  • крылатые ракеты ‒ 2444
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23475 (+92)
  • специальная техника ‒ 2928 (+17)

Ранее стало известно, что в Курской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он был поражен ПЗРК "Стингер". Экипаж полностью ликвидирован.

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