Уничтожены сотни оккупантов и много техники: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

ВСУ наносят урон врагу на поле боя.
Россия в результате полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 607 680 своих военных, в том числе 1190 – за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро 25 августа привел Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 25.02.22 по 25.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 607 680 (+1190) человек
- танков ‒ 8547 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 16631 (+11)
- артиллерийских систем – 17396 (+47)
- РСЗО – 1171 (+2)
- средства ПВО – 936 (+1)
- самолетов – 367
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14095 (+31)
- крылатые ракеты ‒ 2444
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 23475 (+92)
- специальная техника ‒ 2928 (+17)
Ранее стало известно, что в Курской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он был поражен ПЗРК "Стингер". Экипаж полностью ликвидирован.
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