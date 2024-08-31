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Уничтожены сотни оккупантов и много техники: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

Уничтожены сотни оккупантов и много техники: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

ВСУ наносят урон врагу на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 31 августа составили 614 950 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1360 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 614 950 (+1360)
  • танков ‒ 8582 (+8)
  • боевых бронированных машин AFVs ‒ 16736 (+14)
  • артиллерийских систем – 17614 (+42)
  • РСЗО – 1176 (+1)
  • средства ПВО – 940
  • самолетов – 368
  • вертолетов – 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14471 (+18)
  • крылатые ракеты ‒ 2557 (+1)
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23825 (+62)

Ранее аналитики сообщили, что оккупанты продвигаются на трех направлениях. Больше об этом читайте в новости.

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