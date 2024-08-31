Уничтожены сотни оккупантов и много техники: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

Общие боевые потери российских оккупантов на 31 августа составили 614 950 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1360 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 614 950 (+1360)

танков ‒ 8582 (+8)

боевых бронированных машин AFVs ‒ 16736 (+14)

артиллерийских систем – 17614 (+42)

РСЗО – 1176 (+1)

средства ПВО – 940

самолетов – 368

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14471 (+18)

крылатые ракеты ‒ 2557 (+1)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 23825 (+62)

Ранее аналитики сообщили, что оккупанты продвигаются на трех направлениях. Больше об этом читайте в новости.

Россияне штурмуют на Покровском направлении! Ситуация на фронте от Генштаба

Читайте также: