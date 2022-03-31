"Уничтожены судьбы целых семей": российские войска захватили четыре села на Житомирщине и бьют по другим ракетами

"Уничтожены судьбы целых семей": российские войска захватили четыре села на Житомирщине и бьют по другим ракетами

Житомирская область только два дня не потерпала от авиационных или ракетных ударов и обстрелов.

В Житомирской области оккупанты временно захватили четыре населенных пункта.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в интервью Укринформу.

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Как он рассказал, область обстреливают баллистическими ракетами, наносят авиационные удары, обстреливают из Градов. По его словам, в Народицкой и частично Малинской общинах на севере области российские атаки происходят фактически каждый день.

"Россия ведет полномасштабную войну, и Житомирщина является одним из театров боевых действий. Карта Житомирщины сейчас своеобразное отражение карты Украины. У нас есть небольшая территория, которая оккупирована, это четыре села Народицкой общины неподалеку от чернобыльской зоны. У нас есть линия разграничения — это граница с Киевской областью, которая проходит через Народицкую и Малинскую общины, где ведутся фактически полноценные боевые действия", — сообщил он.

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По его словам, с начала войны область только два дня не страдала от авиационных или ракетных ударов и обстрелов. В результате атак оккупантов ранения получили примерно 94 человека, из которых 43 гражданских. Погибли, по его предварительным данным, 52 человека, из которых 30 военнослужащих, двое полицейских и 20 гражданских лиц.

"За каждой из этих цифр стоят уничтожены судьбы целых семей. В Малинской общине во время прямого попадания ракеты одновременно погибли мама и четверо детей. В Овруче во время прямого попадания ракеты погибла целая семья, в которой было двое детей. В Коростене чудом дед спрятал в сарае пятерых детей, когда прилетело в соседний дом", — добавил он.

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