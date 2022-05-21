Уничтоженые танки, "Град" и автомобильная техника: как на юге ответили на попытку "замочить в нужнике очаг нацизма"

Уничтоженые танки, "Град" и автомобильная техника: как на юге ответили на попытку "замочить в нужнике очаг нацизма"

Позиции украинских войск и населенные пункты с мирными жителями враг безжалостно покрывает артиллерийским и минометным огнем, совершая около 70 обстрелов в сутки.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на вечер 20 мая 2022 года.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей. Активных наступательных действий уже долгое время не ведет.

Позиции украинских войск и населенные пункты с мирными жителями безжалостно покрывают артиллерийским и минометным огнем, совершая около 70 обстрелов в сутки.

Такие действия используются и как элемент устрашения гражданских, и как попытки дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Но в ответ на такие провокации жители оккупированных территорий доказывают, что они верят только в Украину. Так, сегодня над вокзалом оккупированного Херсона взвился сине-желтый флаг.

По пригороду Николаева с наступлением темноты снова ударили реактивные системы залпового огня. Поражён объект пригородной инфраструктуры. Пострадавших нет.

По Одесщине враг совершил две ракетные атаки с применением авиации. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, россияне явно пытались "замочить в нужнике" очаг нацизма и разрушили пляжный туалет.

А чуть позже, пытаясь реанимировать свой боевой дух, ударили по промышленному предприятию с удобрениями. Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС ее быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы природной среде не обнаружено.

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Украинскими же подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения и авиацией в сутки нанесены такие потери россиянам: 36 погибших, три танка Т-72, реактивная система залпового огня «Град» и автомобильная техника.

Корабельная группировка противника представлена семью большими десантными кораблями и обязательным присутствием хотя бы одного корабля – носителя крылатых ракет.

В приграничье с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надежная охрана государственной границы, ситуация в непризнанной республике постоянно анализируется, силы обороны юга Украины готовы к выполнению задач по назначению.

"Держим строй! Вместе победим! Все будет Украина!", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 20 мая в Украине деоккупировано уже 1016 населенных пунктов.

В то же время президент Владимир Зеленский поблагодарил жителей оккупированных территорий Украины, которые борются с захватчиками. В частности, глава государства отметил протест спасателей Энергодара.

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