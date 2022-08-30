Уничтожены танки, С-300 и 159 оккупантов: в ВСУ рассказали о ситуации на юге

ВСУ на южном фронте за ночь ликвидировали 159 оккупантов и 60 единиц вражеской техники.

Также для закрепления результатов украинские защитники обстреляли три моста в Херсонской области.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Как отмечается, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по 3 мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому – для закрепления их нетрудоспособного статуса.

"Итоговые потери врага за ночь составили: 159 выведенных из строя рашистов и 60 единиц вражеской техники. В частности: 5 танков Т-72, 3 гаубицы "Мста-Б", пусковая установка С-300, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция, 120 мм. мобильный миномет, 5 противотанковых ракетных комплексов, 40 единиц бронированной и автомобильной техники", — сообщили в ОК "Юг".

Напомним, украинские военные штурмуют позиции российских захватчиков в Херсонской области сразу в трех направлениях. В то же время враг пытается атаковать на востоке государства.

Читайте также: