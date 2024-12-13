Уничтожены три автомобиля вместе с "пассажирами": "Осман" рассказал, как под Покровском бойцы ВСУ отразили штурм врага

Станислав Бунятов отметил, что основная задумка врага состоит в прорыве малыми группами ДРГ на окраину Покровска для дальнейшего развития штурмовых действий.

На Покровском направлении погода способствует противнику, однако весомых продвижений в этот момент у него нет.

Об этом сообщил командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" 9 декабря на своем Telegram-канале "Говорят снайпер+" 13 декабря.

"Осман" отметил, что основная задумка врага состоит в прорыве малыми группами ДРГ на окраину Покровска для дальнейшего развития штурмовых действий, несколько групп уже уничтожены.

Также читайте Битва за Покровск приближается: что говорят военные

"Сегодня почти по всему направлению враг накапливается и ведет артподготовку, утром пытались штурмовать наши позиции на трех легковых авто, которые были уничтожены вместе с пассажирами", — рассказал военный.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продвигаются к Покровску вдоль железной дороги.

Читайте также: