Уничтожил более 500 окупантов: на войне погиб один из лучших операторов БпЛА 68-й отдельной егерской бригады

На Покровском направлении погиб один из лучших операторов беспилотников 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша Виктор Стельмах с позывным Саба. Это произошло 18 октября. Герою было 29 лет.

О гибели воина бригада сообщила на своей странице в Facebook.

"Он пошел защищать страну с первых дней великой войны. Сначала в пехоте, впоследствии начал летать на дронах. Стоял у истоков создания подразделения Шершни Довбуша. Стал лучше в своем деле, учил других. Уволился из войска, но долго не смог без своих и вернулся. назад Считал, что должен бороться с несправедливостью и жестокостью, которую россия принесла на нашу землю. Уничтожил не одну сотню оккупантов. А вчера его не стало...", – сказано в сообщении бригады.

Бригада опубликовала фрагмент видеосюжета, снятого в сентябре 2023 года об отражении наступления россиян на линии Купянск – Лиман со стороны Луганской области, главным героем которого был Стельмах.

О гибели Виктора Стельмаха сообщил также командир роты ударных БПЛА 68-й ОЕБр Андрей Онистрат. По его словам, Стельмах пришел на войну "пешком из Ровенской области" и вместе с ним задумал и создал подразделение "Шершни Довбуша".

"Он научил огромное количество пилотов. Он был лучшим пилотом, действительно. Мы вдвоем ходили на десятки успешных работ. У него была настоящая жажда войны. Это был храбрый патриот. По настоящему храбрый! Он лично уничтожил более 500 рашистов. Всегда, когда я представлял его кому-то, говорил – если бы все воевали как Саба, мы бы войну уже давно выиграли", – рассказал командир роты.

Виктор Стельмах с позывным Саба/Скриншот с видео

Андрей Онистрат добавил, что попросил командира бригады представить Виктора Стельмаха на Героя Украины.

Напомним, в результате аварии истребителя F-16 26 августа погиб летчик ВВС ВСУ подполковник Алексей "Мунфиш" Месь. Это произошло лишь через несколько недель после прибытия американских самолетов в Украину.

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