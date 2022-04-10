Уничтожил две вражеские БМД и много оккупантов: во время сражения с россиянами погиб известный десантник "Балу"

Уничтожил две вражеские БМД и много оккупантов: во время сражения с россиянами погиб известный десантник "Балу"

Защитник погиб 5 апреля.

В бою с российскими оккупантами погиб известный десантник Владимир Балюк "Балу". Во время последнего боя защитник уничтожил две вражеские БМД и много оккупантов.

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Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Владимир Балюк был образцовым представителем современного сержантского корпуса десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. У него была высокая профессиональная подготовка, большой боевой опыт и участие в международных учениях.

Фото: Командование десантно-штурмовых войск ВСУ

"Он занимал одну из ключевых должностей в боевых подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины — был главным сержантом десантно-штурмовой роты. 5 апреля на юге Украины во время боя с превосходящими силами противника. Владимир Балюк- герой .В бою он лично уничтожил две вражеские БМД и немало живой силы противника", — говорится в сообщении.

Фото: Командование десантно-штурмовых войск ВСУ

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