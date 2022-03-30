Уничтожили без возможности идентификации врагов: ВСУ показали, что остается от техники после попадания в нее ракеты Javelin

После попадания ракетой в боевой машине сдетонировал боекомплект, из-за чего у танка оторвало башню.
128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада полностью уничтожила российский боевой танк Т-72. Технику оккупанта уничтожили благодаря противотанковому комплексу Javelin.
Об этом сообщили в пресс-службе сухопутных войск ВСУ.
Как стало известно, от Javelin`a оккупантов не спасли ни активная защита, ни так называемый “мангал”, который военные преступники РФ наваривали сверху на танк.
После попадания ракетой, в боевой машине сдетонировал боекомплект, из-за чего у танка оторвало башню. Три члена экипажа погибли без возможности дальнейшей идентификации.
“Со стороны 128 бригады раненых или погибших нет. Само наличие у ВСУ современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin или NLAW вызывает у россиян панику. В случае попадания ракеты в танк, БТР, БМП или другую бронированную технику у экипажа и десанта нет никаких шансов выжить”, — отметили в пресс-службе сухопутных войск ВСУ.
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