Уничтожили без возможности идентификации врагов: ВСУ показали, что остается от техники после попадания в нее ракеты Javelin

Уничтожили без возможности идентификации врагов: ВСУ показали, что остается от техники после попадания в нее ракеты Javelin

После попадания ракетой в боевой машине сдетонировал боекомплект, из-за чего у танка оторвало башню.

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада полностью уничтожила российский боевой танк Т-72. Технику оккупанта уничтожили благодаря противотанковому комплексу Javelin.

Об этом сообщили в пресс-службе сухопутных войск ВСУ.

Как стало известно, от Javelin`a оккупантов не спасли ни активная защита, ни так называемый “мангал”, который военные преступники РФ наваривали сверху на танк.

После попадания ракетой, в боевой машине сдетонировал боекомплект, из-за чего у танка оторвало башню. Три члена экипажа погибли без возможности дальнейшей идентификации.

“Со стороны 128 бригады раненых или погибших нет. Само наличие у ВСУ современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin или NLAW вызывает у россиян панику. В случае попадания ракеты в танк, БТР, БМП или другую бронированную технику у экипажа и десанта нет никаких шансов выжить”, — отметили в пресс-службе сухопутных войск ВСУ.

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