Уничтожили доверие: издание The Times назвало Amnesty International "пропагандистами Путина"

Неверный отчет международной правозащитной организации Amnesty International, в котором распространялась ложь в адрес Вооруженных сил Украины, является "прямой путинской пропагандой".

Об этом заявило британское издание The Times в собственном материале.

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Британские журналисты отметили, что когда-то уважаемая организация Amnesty International выступила в качестве ретранслятора лживой российской пропаганды, уничтожив доверие к себе. Ее доклад о том, что ВСУ якобы подвергают опасности гражданское население Украины, вызвал неуемную радость в России — и масштабное возмущение всего цивилизованного мира.

Авторы материала напоминают, что юридические обязательства в соответствии с Женевской конвенцией – это защита гражданского населения во время войны. ВСУ занимаются защитой гражданских районов, эвакуируя оттуда людей, а российские оккупанты целенаправленно атакуют именно мирные объекты — это российская террористическая тактика, которая была продемонстрирована в Чечне, Сирии, Грузии, в 2014 году на востоке Украины, а теперь демонстрируется во время полномасштабной войны.

"Украинские силы смело противостоят захватчикам, одновременно пытаясь помочь гражданским лицам покинуть опасные районы", — пишут журналисты.

Журналисты также пишут, что Amnesty International абсолютно не ориентируется как в реалиях боевых действий высокой интенсивности, так и в понимании основ содержания международного права, что автоматически задает вопросы профессиональной пригодности ее сотрудников и руководителей. К тому же Amnesty International уже потворствовала Кремлю – так, унижаясь перед Путиным и, вероятно, отрабатывая российский гонорар, организация отказалась признавать российского оппозиционера Алексея Навального узником совести, то есть политзаключенным. Правда, решение организации было отозвано после сокрушительного шквала критики.

"Сегодняшняя ситуация значительно серьезнее, но в Amnesty International считают пострадавшей стороной самое себя… Репутации Amnesty International нанесен настолько непоправимый ущерб, что организации остается только прекратить свое существование или хотя бы на время свернуть деятельность", — отметили журналисты.

Напомним, недавно организация опубликовала дискредитативный о ВСУ материал, в котором обвинила в размещении военных баз в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь гражданских. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никак не оправдывает неизбирательные атаки России".

В Офисе президента Украины на такое заявление и обвинения отреагировали сразу, заявив, что организация участвует в российской дезинформации и пропаганде.

Реакция правозащитников на отчет Amnesty International – Ночная стража

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