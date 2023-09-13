Уничтожили ли подлодку и корабль: показали спутниковые снимки после атаки на бухту Севастополя

В ГУР подтвердили информацию об уничтожении российской подлодки и крупного десантного корабля.

На рассвете 13 сентября была совершена атака на судоремонтный завод имени Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Там удалось существенно повредить или уничтожить подлодку "Ростов-на-Дону" (проект 636) и вероятно уничтожить большой десантный корабль "Минск" (проект 775). СМИ уже обнародовали спутниковые снимки последствий удара по бухте Севастополя.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода".

На спутниковых снимках компании Planet.com видны существенные изменения после атаки 13 сентября.

Бухта Севастополя – 12 сентября. / Фото: Радио Свобода

Последствия удара 13 сентября / Фото: Радио Свобода

Украинская мониторинговая группа monitor в соцсети Х (бывший Twitter) показала более четкие спутниковые снимки после атаки на бухту Севастополя. Там четко видны уничтоженные российские подлодка и большая десантная лодка.

" Это окончательно прощай. О восстановлении не может идти и речь. С чем вас всех и поздравляем еще раз", — говорится в сообщении.

Следствия удара по бухте Севастополя. Фото: monitor/X

В ГУР также прокомментировали последствия "бавовны" в оккупированном Севастополе. Там отметили, что, похоже, удары были очень успешными.

"Это значительные поражения и можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью восстановлению не подлежат", – сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона 13 сентября.

Атака по судоремонтному заводу в Севастополе

На рассвете 13 сентября во временно оккупированном Севастополе были слышны громкие взрывы. Их было слышно в районе морского завода имени Орджоникидзе.

Позже в Министерстве обороны России признали, что был атакован Севастопольский морской завод. Там успели заявить о сбивании большого количества ракет.

Пока Украина пока не комментировала ситуацию, однако командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за отличную боевую работу.

Издание Sky News сообщило, что атака предположительно была осуществлена британскими ракетами Storm Shadow. Пока Минобороны Британии этого не прокомментировало.

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