Уничтожили ли Силы обороны третий самолет А-50: военный эксперт дал ответ

Если вражеский самолет уничтожен, это позволит нашим войскам, авиации, которая вскоре подойдет, выполнять свои задачи более функционально.

"Бавовна" на аэродроме в российском Таганроге, вероятно, повредила самолет А-50. Именно он являлся главной целью удара по этому аэродрому.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на "24 Канале" рассказал, что этот самолет в свое время был поврежден еще на аэродроме Мачулищи в Беларуси, и в Таганроге был на ремонте. Известный волонтер Сергей Притула заявил, что самолет А-50 с большой вероятностью критически поврежден.

Последствия предполагаемого уничтожения третьего самолета А-50

Свитан отметил, что вряд ли было прямое попадание в самолет, но взрыв произошел недалеко от места, где находился самолет. На спутниковых снимках он исчез с того места. Вероятно, его могли затащить в ангар. Однако следует ожидать официального подтверждения, например, от ГУР или СБУ.

"Чем новее самолет, чем дороже, тем больше функций он мог выполнять. Его уничтожение даст возможность нашим войскам, авиации, которая вскоре подойдет, выполнять свои задачи более функционально. Внешнее наблюдение может сказать предположение о точках попадания, но это не означает, что это официальное подтверждение", – заметил летчик-инструктор.

Что предшествовало

Напомним, в конце февраля 2023 года в результате удара дронов российский самолет ДРЛВ А-50У получил критические повреждения передней и центральной части, в частности, авионику радиолокационной антенны радарного комплекса "Джмиль". Ответственность за нападение взяли на себя "белорусские партизаны". Силовики Лукашенко якобы нашли рядом с местом инцидента сумку с пультами управления дронами.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о сбитом 23 февраля российском самолете А-50 с позывным "Баян".

15 января этого года Воздушные силы ВСУ уже уничтожили один российский самолет А-50. Это произошло над Азовским морем.

10 марта стало известно, что в Таганроге уничтожен российский самолет А-50, который ремонтировали на авиазаводе. Речь идет о самолете, который в прошлом году пострадал в результате атаки неизвестных дронов на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси.

Читайте также: