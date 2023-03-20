Уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр": разведка сообщила о мощных последствиях "бавовны" в Джанкое

В военной разведке сообщили, что взрывы поздно вечером 20 марта в городе Джанкой, на севере временно оккупированного Крыма, уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

"Калибр НК" — ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия – более 2500 километров по наземным целям и 375 километров по морским. Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", — говорится в первом официальном заявлении украинской стороны.

Бавовна в Крыму 20 марта:

Напомним, вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое в Крыму прозвучало более 10 взрывов. После этого в населенном пункте частично исчез свет. Местные жители пишут об атаке на железную дорогу, по которой оккупанты переправляют на фронт вооружения, и аэродром.

Местные опубликовали кадры "прилетов", но гауляйтеры утверждают, что "это была ПВО". Главный гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что никаких "прилетов" не было, но из-за действий российских окупантов ранены местные жители.

Также звуки взрывов, кроме Джанкоя, раздались возле временного оккупированного Армянска. Информации от оккупантов и гауляйтеров пока нет.

Потери россиян на 20 марта: еще 700 российских солдат добавились в список "хороших русских"

Читайте также: