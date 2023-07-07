Украинские защитники из одного выстрела ювелирно уничтожили вражеский танк.

Соответствующее видео появилось на странице Страткома ВСУ в телеграмме.

"Воины 19-го отдельного стрелкового батальона, которые сейчас защищают Украину в составе 21 отдельной механизированной бригады, уничтожили вражеский танк. Это сделали одним выстрелом, который попал в башню и вызвал моментальную детонацию боекомплекта", - говорится в подписи к видео.

На каком именно участке фронте защитники отминусовали вражеский танк не указывается.

Уничтожили российский танк одним выстрелом: военные показали эффектное видео

Напомним, украинские военные снова продвинулись на Бахмутском направлении и вернули оккупированные территории. Об этом 7 июля сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он также показал работу украинских военных, из двух выстрелов уничтоживших вражеский танк.

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