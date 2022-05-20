Уничтожили склад боеприпасов и ликвидировали 80 оккупантов: ВСУ рассказали о боях на востоке Украины

Уничтожили склад боеприпасов и ликвидировали 80 оккупантов: ВСУ рассказали о боях на востоке Украины

В восточных регионах Украины защитники отбили одну атаку российских кафиров и ликвидировали до 80 захватчиков.

Также ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами и вражескую технику.

Об этом 20 мая сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".

"В течение суток, 20 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Кроме того, огнем артиллерии был уничтожен вражеский склад с боеприпасами", — сообщили ВСУ.

Также украинские воины уничтожили вражескую технику, в частности один танк, две БМП, один МТЛБ, одну артиллерийскую систему, один артиллерийский тягач, один миномет и беспилотник.

Напомним, российские пропагандисты меняют риторику для оправдания военных неудач в Украине.

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