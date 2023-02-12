Уничтожили склад боеприпасов, технику, лодки: Гуменюк рассказала, как работают Силы обороны на Херсонщине

Российские захватчики в большинстве своем занимаются имитацией активной деятельности, продолжают террористические обстрелы мирного населения. Развертывание сил противника, которые двинулись в сторону Херсонщины, не наблюдается. В то же время есть определенное скопление войск в Запорожском направлении — ситуация там находится в зоне пристального внимания Сил обороны.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Едині новини" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Ситуация остается достаточно сложной, но стабильно контролируется Силами обороны. Если за прошедшие сутки враг более 55 раз обстреливал мирные населенные пункты, то наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация выполнили в ответ более 60 огневых задач. Есть соответствующие результаты, есть попадание в пункты сохранения боеприпасов в Каховке, горюче-смазочных материалов в Олешках, есть уничтожение врагом блокпоста на Левобережье, есть также попадание с поражением и повреждением крупнокалиберной артиллерии врага — это более 5 единиц, данные уточняются, и три единицы автомобильной техники. Также поражено 2 лодки, которые враг продолжает готовить для маневрирования диверсионно-разведывательных групп в дельте Днепра", – сказала Гуменюк.

Ранее британская разведка сообщила, что за последние две недели армия России, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину.

За время полномасштабной войны РФ уже потеряла около 137 780 своих солдат.