Уничтожили скопления оккупантов на заводе в Бахмуте: ВСУ показали эффектное видео

Украинские военные обнародовали кадры уничтожения российских оккупантов на заводе в Бахмуте Донецкой области.

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Сообщается, что удар был нанесен по скоплению врага на Артемовском заводе обработки металлов (АЗОМ) с помощью комплекса Точка-У.

Напомним, ВСУ за сутки ликвидировали еще 560 солдат армии РФ. С 24 февраля 2022-го по 2 апреля 2023-го украинские военные уничтожили 174 550 оккупантов.

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