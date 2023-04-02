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Уничтожили скопления оккупантов на заводе в Бахмуте: ВСУ показали эффектное видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
4152
Время на прочтение
1 мин
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Уничтожили скопления оккупантов на заводе в Бахмуте: ВСУ показали эффектное видео

Фото: Associated Press

Военные ликвидировали очередную партию российских захватчиков в Донецкой области.

Украинские военные обнародовали кадры уничтожения российских оккупантов на заводе в Бахмуте Донецкой области.

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Сообщается, что удар был нанесен по скоплению врага на Артемовском заводе обработки металлов (АЗОМ) с помощью комплекса Точка-У.

Напомним, ВСУ за сутки ликвидировали еще 560 солдат армии РФ. С 24 февраля 2022-го по 2 апреля 2023-го украинские военные уничтожили 174 550 оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
4152
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