Уничтожили технику вместе с оккупантами: десантники показали, как "демилитаризовали" россиян (видео)

Сечеславские десантники на одном из направлений фронта уничтожили российскую бронетехнику и российских оккупантов.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины в Луганской области эффективно "демилитаризовали" российских оккупантов. Они уничтожили вражескую бронетехнику вместе с оккупантами.

"Так на видео зафиксирована эффективная работа украинских пушкарей по уничтожению бронированной техники вместе с экипажем российских оккупантов. Смерть российским оккупантам! Вместе с Победой! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Оккупанты двинулись на наше государство с севера, юга и востока. После успешного контрнаступления ВСУ удалось выбить россиян с севера. В настоящее время продолжается контрнаступление на юге Украины.

Сейчас эпицентром войны, начавшей Российской Федерацией во главе с диктатором РФ Путиным, является восточный фронт, особенно Донетчина. На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне стреляют из всех разновидностей вооружения.