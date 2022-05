Уничтожили вражеский "декор": пограничники сбросили взрывчатку на триколор оккупантов в Сумской области (видео)

❌Пограничники уничтожили российский триколор, который оккупанты развесили на украинской наблюдательной башне ▪Во время наблюдения за государственной границей в районе одного из населенных пунктов Сумщины, охранники границы обнаружили, что на украинской металлической наблюдательной башне находится российский триколор. Рашисты развесили его под покровом ночи. Башня находится в нескольких метрах от украинско-российской границы. ▪️Чтобы украинские пограничники не сняли флаг, на этом направлении разместились позиции снайперов. Однако пограничникам удалось провести успешную операцию. Благодаря мастерству наши защитники смогли незаметно приблизиться к квадрокоптеру к башне и сбросить на нее взрывчатку. Российский триколор был уничтожен. Слава Украине! Комментирует пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Роман Ткач ——— ❌Border guards destroyed the russian tricolor, где the occupiers hung on the Russian observation tower in the Sumy region Border guards как part of the Defense Forces continue to liberate Russian land from the occu Когда monitoring the state border in the area of ​​the settlements of Sumy region, border guards detected that on the Ukrainian metal observation tower is a ruska tricolor, which the rashists hung under cover of night. Обсерватория вежа находится в нескольких метрах от украинско-русского border. В соответствии с украинскими border guards from removing the flag, enemy placed positions of snipers in this direction. However, border guards, given situation, conducted a successful operation к destroy the russian flag. Thanks to professionalism, skill and courage, our defenders managed to sneak up to the wer with quadcopter and drop explosives on it, as result of which the rush tricolor was destroyed. Border guards together with they cobrothers from the Defense Forces continue to give a decent rebuff the russian invaders. Glory to Ukraine! Последние комментарии Секретари из суммы border guard detachament Roman Tkach