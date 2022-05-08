"Уничтожим страны НАТО за полчаса": в России снова угрожают нанести ядерный удар

"Уничтожим страны НАТО за полчаса": в России снова угрожают нанести ядерный удар

В России снова заговорили о риске начала ядерной войны.

Гендиректор "Роскосмоса" Рагозин угрожает "уничтожению страны НАТО за полчаса".

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам Рагозина, страны НАТО Россия якобы может уничтожить за полчаса. Однако допустить начала ядерной войны нельзя, потому что гендиректора "Роскосмоса" беспокоит, что тогда будет с нашей Землей.

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"Мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли. Поэтому нам придется побеждать этого сильнейшего в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами. Такая победа возможна при полной солидарности всей страны с армией, при мобилизации экономики государства, при переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России на военные рельсы. И это нужно делать немедленно”, — сказал Рогозин.

Напомним, что в Харьковской области ребенка, которого искали после обстрела колонны, нашли мертвым.

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