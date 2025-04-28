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Уникальная спецоперация: операторы дронов освободили трех украинских бойцов из плена
Нашим бойцам удалось выйти из опасности.
Операторы дронов освободили трех украинских бойцов из плена. Это уникальная спецоперация.
Об этом сообщает ГНСУ.
Как отмечается, пограничники-операторы разведдронов обнаружили группу захватчиков, пленивших трех украинских воинов. На подкрепление оперативно прибыли экипажи БПЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады.
"Соглашенные действия и ювелирные сбросы украинских дронов заставили врага убежать и оставить пленных. Дальше с помощью беспилотников наших бойцов удалось вывести к безопасным позициям", - говорится в сообщении.
Ранее операторы БПЛА отдельного отряда Тайфун показали результаты недавних боевых вылетов на Покровском направлении. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале этого подраздела. На опубликованных кадрах видно, что украинские дроны уничтожили три единицы вражеской техники, три укрытия с вражеской пехотой, девять пехотинцев и технику в укрытии.