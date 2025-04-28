Уникальная спецоперация: операторы дронов освободили трех украинских бойцов из плена

Оператор дрона

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Операторы дронов освободили трех украинских бойцов из плена. Это уникальная спецоперация.

Об этом сообщает ГНСУ.

Дата публикации 10:44, 28.04.25 Количество просмотров 2 Операторы дронов освободили трех украинских бойцов из плена.

Как отмечается, пограничники-операторы разведдронов обнаружили группу захватчиков, пленивших трех украинских воинов. На подкрепление оперативно прибыли экипажи БПЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады.

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"Соглашенные действия и ювелирные сбросы украинских дронов заставили врага убежать и оставить пленных. Дальше с помощью беспилотников наших бойцов удалось вывести к безопасным позициям", - говорится в сообщении.

Ранее операторы БПЛА отдельного отряда Тайфун показали результаты недавних боевых вылетов на Покровском направлении. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале этого подраздела. На опубликованных кадрах видно, что украинские дроны уничтожили три единицы вражеской техники, три укрытия с вражеской пехотой, девять пехотинцев и технику в укрытии.