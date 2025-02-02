Уникальный трофей: украинские бойцы получили вражескую бронетехнику из-под воды

Российская БМП-2 с боекомплектом два года пробыла на дне пруда.

Бойцы 106 батальона 63 механизированной бригады затрофеили вражескую БМП-2, пробывшую два года под водой.

Об этом сообщает издание Минобороны "Армия.информ".

При отступлении с временно оккупированной территории россияне покинули бронетехнику с полным боекомплектом затопленной в одном из прудов.

Во время дальнейших боев была повреждена плотина на этом водоеме, уровень воды резко уменьшился и бойцы заметили вражескую БМП посреди пруда.

Вражескую бронетехнику удалось вытащить на берег и после ремонта она начнет уничтожать россиян.

"Если бы у наших воинов было достаточно современной техники, возможно, и не пришлось бы рисковать их жизнью и здоровьем ради таких "чудовищ", — прокомментировали этот уникальный трофей бойцы 63 механизированной бригады.

Видео с этим трофеем было опубликовано на YouTube-канале бригады.

Напомним, ранее украинские воины захватили российский танк Т-90С, оснащенный антидроновым "мангалом", средствами радиоэлектронного противодействия, телевизионными обзорными камерами и самодельным тралом.

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