United 24: Зеленский рассказал о работе платформы и призвал присоединяться к поддержке Украины

Во время выступления в Давосе президент Украины рассказал о платформе United 24, целью которой является оказание помощи Украине.

Владимир Зеленский добавил, что этот формат в будущем может быть использован и для гарантий безопасности других стран.

Об этом 23 мая в ходе онлайн выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Призываем приобщиться к поддержке Украины. Для каждого донора мы готовим конкретное предложение: как помочь и куда направить средства, где сейчас приоритет. Целевой характер работы – это абсолютный приоритет. А в дальнейшем под этим брендом United 24 мы предлагаем создать глобальную структуру, которая сможет в течение 24 часов дать достаточную поддержку для любой страны, подвергшейся военному нападению, стихийному бедствию или пандемии, то есть мы предлагаем создать новую платформу гарантий безопасности на основе того, через что мы сейчас проходим", — сказал президент.

Напомним, в Украине можно было сохранить десятки тысяч жизней, если бы мир вовремя предоставил оружие. Также сейчас Украине нужно минимум 5 млрд. долларов в месяц, чтобы сохранить экономику в условиях войны.

Читайте также: