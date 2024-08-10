Унижение для Путина: CNN проанализировали рейд на Курщину и его возможные последствия

Этот рейд пробил нарратив Кремля, "что украинское сопротивление бесполезно, а поддержка Украины — бесперспективна", отметили в CNN.

Мировые СМИ анализируют прорыв на Курщину и его возможные последствия. Все издания согласны, что для России это стало досадной неожиданностью.

CNN пишет, что продвижение по Курской области унизило Путина.

Россияне ищут виновного в прорыве границы на Курщине. Звучат разные фамилии, но очевидно одно: головы улетят.

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Журналисты обратили внимание, что Путин был зол и раздражен во время встречи с Герасимовым. Он обвинил Киев в "большой провокации", а исполняющий обязанности губернатора Курщины объявил чрезвычайное положение.

Россияне гордятся тем, что "защищают родину", но теперь получили оплеуху. Атаки Курсск никто не ожидал, поэтому и не готовился к этому.

Цель наступления на Курскую область – "поставить Кремль в неудобное положение и вынудить российское министерство обороны перераспределить ресурсы, а также придать тылу крайне необходимый моральный стимул", считают в CNN.

Оперативная неожиданность и неготовность России в ее приграничных районах дает фору наступающим. Вероятно, успеха добились по нескольким причинам – были сломаны камеры дорожного движения, заглушена связь, обойдены российские укрепления. Россияне потеряли многие территории, в том числе и газотранспортный узел.

"Видео в социальных сетях иллюстрируют разочарование среди гражданского населения безжизненной реакцией военных", – говорится в материале.

"Военкоры" также возмущены и признают: боевые действия на территории России могут подтолкнуть "договориться о мире до ноября-декабря" и поставят окупантов "перед перспективой все более дорогой войны (финансовой, репутационной и организационной)". Они указывают, что атака на Курск стала возможной благодаря бюрократической неповоротливости российской системы управления и может спровоцировать недовольство, разочарование и апатию.

Нужны силы, чтобы удержать обширную территорию. К тому времени россияне могут собраться.

Однако такая дерзкая операция все же "разоблачает некоторые предположения российского планирования и критические уязвимые места". И, наконец, может повлиять на главу Кремля, который уволит ряд чиновников из оборонного сектора.

Россия может перебросить войска по другим направлениям, но таким образом растянет их и создаст уязвимые места вдоль границы. Если же задействовать резервы, это ослабит окупантов на Донбассе. Может быть, врага спасет авиация. Но как бы там ни было, Москве следует спасать репутацию. Захватчики уже радовались своему продвижению на Покровском направлении, но не так случилось, как предполагалось.

"Этот рейд пробил нарратив Кремля, "что украинское сопротивление бесполезно, а поддержка Украины — бесперспективна", – резюмируют в CNN.

Напомним, западные СМИ пишут, что продвижение войск в Курской области может иметь далеко идущие последствия для ситуации на фронте в целом.

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