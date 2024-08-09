Унижение не только от ВСУ, но и от своих: на Курщине кадыровцы похитили срочника, говорившего правду об "Ахмате"

Срочник написал в соцсети, что "Ахмат" прячется за их спинами и в бой не вступает. Парня похитили и заставили извиняться.

"Кадыровцы" похитили российского срочника в Курской области и заставили его извиняться под портретом "дон-дона" из-за критики в свой адрес.

На видео из "кадыровских" пабликов обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, российский срочник написал в соцсети, что бой на границе ведут срочники и пограничники, а спецназ "Ахмат" прячется за их спинами и в бой не вступает. Боевики "Ахмата" вместо того, чтобы воевать, нашли этого россиянина в зоне боевых действий, похитили из воинской части, вывезли к себе и заставили извиняться на камеру за абсолютно достоверные факты.

"И российские командиры, и его боевые товарищи просто сдали солдата на такое унижение и издевательства. Интересно, а будет какое-то заявление российского военного командования, правоохранительных органов, или кадыровцам официально позволено "опускать" и унижать русских в РФ", – отмечает Бутусов.

На это обратили внимание и в российских Telegram-каналах.

"Прямо таки тотальный позор и унижение, причем не только от украинской армии, а еще и от "своих" кавказских подразделений", – пишет "Сеятель ветра".

Напомним, командир боевиков "Ахмат" заявил, что "кадыровцы" никуда не сбегали, а их якобы просто обошли.

Ранее сообщалось, что Курской области в плен попало много россиян, среди них – срочники.

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