Унижение Путина: каким будет ответ на "российский Перл-Харбор" - Sky News

Президент РФ Владимир Путин / © ТСН

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Дерзкая атака украинских дронов на военные авиабазы России 1 июня стала унизительным ударом для президента РФ Владимира Путина, который может вызвать гневную реакцию Кремля.

Об этом пишет в аналитической статье британское издание Sky News

Прокремлевские блогеры уже назвали атаку беспилотников, которая, по данным источников в СБУ, повредила более 40 российских военных самолетов, «Перл-Харбором России», имея в виду нападение Японии на США в 1941 году, которое побудило Вашингтон вступить во Вторую мировую войну.

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Эта операция, которая имела кодовое название «Паутина», как отмечает издание, продемонстрировала, как технологии и изобретательность изменили поле боя, позволив Украине нанести серьезный ущерб своему гораздо более мощному противнику.

Однако, в статье предостерегают, что Москве, вероятно, придется нанести удар мести, поскольку в Сети уже появляются спекуляции относительно того, будет ли Путин снова угрожать применением ядерного оружия.

«Надеемся, что ответ будет таким же, как и ответ США на нападение на их Перл-Харбор, или даже жестче», — написал российский «военкор» и советник губернатора Курщины Роман Алехин в своем Telegram-канале.

Как пишет Sky News, теперь самое пристальное внимание будет сосредоточено на том, как отреагирует Путин.

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В издании напомнили, что предыдущие атаки Украины по территории России провоцировали ответные удары и все более угрожающую риторику со стороны Кремля.

«Эта последняя операция является одной из крупнейших и самых значительных и происходит накануне нового раунда мирных переговоров между Москвой и Киевом, которые должны состояться в Турции», — говорится в публикации.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию под кодовым названием «Паутина» по уничтожению вражеских бомбардировщиков. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах

Среди потерь россиян — разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3. Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири

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