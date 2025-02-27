Уоллес опроверг заявления Трампа, что войну в Украине можно было предотвратить

По словам Уоллеса, такая риторика является частью фейковых новостей и не соответствует реальности.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал утверждение некоторых представителей команды Дональда Трампа о том, что войны в Украине могло бы не быть, если бы Трамп оставался президентом США.

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Уоллеса, такая риторика является частью фейковых новостей и не соответствует реальности. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин еще в июне 2021 года опубликовал статью, в которой изложил свои идеи по "объединению древнего народа Руси".

"Просто прочтите эссе Путина с июня 2021 года. Он на 19 страницах написал, что это была судьба — объединение. И лишь одним абзацем из 19 страниц он упомянул НАТО", — подчеркнул Уоллес.

Он также отметил, что утверждения о том, что расширение НАТО стало причиной войны, не отвечают действительности.

"Я слышу, как нам об этом говорят разные люди: мол, если бы НАТО не расширялось… Но Горбачев официально заявил, что не существует никаких гарантий нерасширения НАТО. Это не причина вторжения. Путин напал на Украину из-за своих амбиций и стремлений к великой России. Он сам это написал", — подчеркнул бывший министр обороны.

Уоллес также обратил внимание на то, что некоторые популярные медиа и политики, в частности Такер Карлсон, распространяют кремлевские нарративы.

"Карлсон выходит с сообщениями о том, что якобы НАТО собиралось совершить вторжение с помощью шпионских лагерей. Это тезис Кремля. Но сейчас он звучит даже в Белом доме", — предостерег он.

Политик подчеркнул, что разворачивающиеся сегодня события не зависят от того, кто именно находится в Белом доме.

"Мы там, где мы есть, не потому, кто был президентом США — Байден или Трамп. А потому, что Путин решил, что хочет великой России. Он написал это за год до вторжения, в своем эссе об этническом национализме", — подытожил Уоллес.

Он также напомнил, что Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году, когда вопрос расширения НАТО не стоял на повестке дня.

Бен Уоллес также считает, что США получили значительную выгоду от оказанной Украине помощи. Он подчеркнул, что большинство вооружений передавалось на условиях дарения, однако это позволило Западу перевооружить собственные армии новой техникой.