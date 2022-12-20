Уоллес рассказал, что Россия хочет предоставить Ирану в обмен на сотни беспилотников

Британский министр обороны назвал Тегеран "одним из главных военных спонсоров России".
Россия планирует передать Ирану "современные военные компоненты" в обмен на сотни беспилотников, которыми Москва атакует украинские населенные пункты.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет CNN.
Выступая в британском парламенте, глава Минобороны назвал Тегеран "одним из главных военных спонсоров России". Также министр подчеркнул важность разоблачения этого соглашения.
"В обмен на поставку более 300 беспилотников-камикадзе Россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, подрывая как Ближний Восток, так и международную безопасность", — подчеркнул Бен Уоллес.
Иранские дроны на вооружении России
Российские войска с сентября 2022 года используют для ударов иранские дроны. Но Тегеран отрицает поставки. На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Иран передал России новую партию беспилотников – 250 Shahed-136.
В начале декабря США ввели санкции против России за использование иранских беспилотников. Российские Воздушно-космические силы назвали основным бенефициаром закупки дронов-камикадзе.
Теперь ООН принялась исследовать передачу иранских беспилотников в Россию. Главы ООН получили письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США по поводу важности проверки информации о передаче беспилотников Ирану в РФ.
Впрочем, в МИД Украины отмечают, что ООН не спешит отправлять миссию в Украину для изучения применения Россией иранских дронов.
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