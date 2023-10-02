Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Уоллес заявил, что Путин терпит неудачу в войне: "Это будет его гибелью"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
374
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Уоллес заявил, что Путин терпит неудачу в войне: "Это будет его гибелью"

Владимир Путин.

Политик назвал цифры утрат россиян в войне.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, о провалах российского президента-диктатора Владимира Путина в войне, которую он начал в Украине.

Об этом экспредседатель британского Минобороны написал в колонке для The Telegraph.

"Эту войну можно выиграть. Владимир Путин терпит неудачу. Романтизм, эгоизм и месть заставили Путина вторгнуться в Украину, и это будет его гибелью. Его армия потеряла более 2500 танков, 6500 бронемашин и почти 300 000 человек убитыми или ранеными. вел основные российские подразделения в Украине, уже не осталось на месте", — заявил Воллес.

По словам британского политика, диктатор Путин сейчас "отчаянно цепляется за две последние вещи, которые могут его спасти" — время и раскол международного сообщества.

"Мы должны помочь Украине сохранить набранный темп, а для этого потребуется больше боеприпасов, ATACMS и Storm Shadows. И самый лучший способ сохранить единство международного сообщества – это демонстрация успеха", — заявил эксминистр.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал три фактора, которые вынудят РФ прекратить войну в Украине. Один из факторов – это производство оружия и боеприпасов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 
 
 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
374
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация